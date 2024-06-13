«Моя мама жила в Севастополе, и я русская по происхождению»

Актриса Мелиса Дёнгель, сыгравшая подругу главной героини в турецком хите «Постучись в мою дверь», любит борщ и салат оливье, бывала в Севастополе и хотела бы еще раз приехать в Крым, но пока погружена в работу.
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