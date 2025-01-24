В Санкт-Петербурге снизились зарплатные предложения для айтишников

В IT-секторе прекратилась гонка зарплат В ряде секторов петербургской экономики «гонка зарплат» подходит к концу: дальнейшее увеличение фонда оплаты труда грозит бизнесу ростом издержек и снижением маржинальности.
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