МОЯ СТРАНА

6 756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Котов
    ха ха ха«У госчиновников ...
  • Андрей Stan
    Похоже, автор явно из хохлов?!... )))) И чего это его так чужие деньги волнуют? )))) Ишь как распереживался то?!... С...«У госчиновников ...
  • Юрий Кушнарев
    Лукашенко,сам-то давно прозрел?“Хватит уже играт...

За шлейфом вчерашней новости об освобождении совсем потерялась на самом деле важная для Победы новость.

За шлейфом вчерашней новости об освобождении совсем потерялась на самом деле важная для Победы новость.

Неповрежденная часть с аппаратным комплексом, а также БЧ доставлена в московское КБ на изучение. Оговоримся, что привезли её сюда не для того, чтобы что-то скопировать, а для изучения возможностей, алгоритмов, чтобы эффективнее противодействовать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх