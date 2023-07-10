За шлейфом вчерашней новости об освобождении совсем потерялась на самом деле важная для Победы новость.

Неповрежденная часть с аппаратным комплексом, а также БЧ доставлена в московское КБ на изучение. Оговоримся, что привезли её сюда не для того, чтобы что-то скопировать, а для изучения возможностей, алгоритмов, чтобы эффективнее противодействовать.