Даже до Путина "дошло" не сразу: Чтобы раскусить комбинацию Запада потребовались десятилетия

Вот не верю, что только сейчас "дошло". Значит были какие-то "договорняки", которые не срослись. Чтобы разведчик и не просек всю ситуацию еще в 90-х? - не верю.

Станислав Д

А не пора ли сказать ему сакраментальную Ельцинскую фразу-"Я сделал все что мог, я ухожу" Не имеет права президент ТАКОЙ страны быть наивным , не обладающим аналитическим складом ума и прогматизмом, быть ТАКИМ доверчивым....Дальше сплошной мат. Одна провальная кадровая политика чего стоит. В выиграше от ТАКОГО наива и доверчивости только воры, читай олигархи и чиновники всех мастей. Страдает только народ... Который верит(частично) президенту.