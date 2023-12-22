Сигнал, которого все ждали, наконец прозвучал! Сказал Путин, что с самого начала Запад планировал уничтожить Россию.
Даже до Путина "дошло" не сразу: Чтобы раскусить комбинацию Запада потребовались десятилетия
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Или врёт, или историю плохо учил.
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11 час.
Ольга Павлова
Вот не верю, что только сейчас "дошло". Значит были какие-то "договорняки", которые не срослись. Чтобы разведчик и не просек всю ситуацию еще в 90-х? - не верю.
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8 час.
Станислав Д
А не пора ли сказать ему сакраментальную Ельцинскую фразу-"Я сделал все что мог, я ухожу" Не имеет права президент ТАКОЙ страны быть наивным , не обладающим аналитическим складом ума и прогматизмом, быть ТАКИМ доверчивым....Дальше сплошной мат. Одна провальная кадровая политика чего стоит. В выиграше от ТАКОГО наива и доверчивости только воры, читай олигархи и чиновники всех мастей. Страдает только народ... Который верит(частично) президенту.
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3 час.
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