За три года в Самаре высадили около 45 тысяч деревьев и кустарников, однако часть растений не прижилась, и на 1 октября 2026 года замене подлежали 10 деревьев и 1230 кустарников.
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