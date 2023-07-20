Я- существо не религиозное. В том смысле, что я не являюсь поклонницей ни одной из мировых религий, придуманных людьми.
У вас Гордыня, если..
Комментарии
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Владимир Плотников
О как! 30 пунктов и всё об одном? Вы настоящая христианка.
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15 час.
Аленка 666
А что ж тогда не гордыня? И каким святым надо быть, чтоб ничего из этого списка не делать?
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14 час.
СК
Степан Капуста
Гордыня, самоуважение, самомнение, тщеславие, ханжество, беззастенчивость, эгоизм. Всё свалено в одну кучу. Психолог...
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10 час.
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