WSJ: Запад не может предоставить Украине сумму, необходимую ей для «победы»

Союзники не могут предоставить киевскому режиму сотни миллиардов долларов поддержки, необходимые для «полной победы» в конфликте с Россией, и Украине дали это понять, утверждает Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.
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