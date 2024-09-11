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WSJ: Запад не может предоставить Украине сумму, необходимую ей для «победы»

WSJ: Запад не может предоставить Украине сумму, необходимую ей для «победы»

Союзники не могут предоставить киевскому режиму сотни миллиардов долларов поддержки, необходимые для «полной победы» в конфликте с Россией, и Украине дали это понять, утверждает Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

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