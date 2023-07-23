Золотая медаль советского фигуриста Александра Зайцева, завоёванная на зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк‑Плэсиде (США), была продана на акционе.
Золотая олимпийская медаль фигуриста Зайцева продана на аукционе почти за $100 тыс.
Комментарии
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лл
лина любимцева
В Калгари вообще награждали и присуждали места по принципу: "КТО САМЫЙ-САМЫЙ БЕЗДАРНЫЙ и ХУДШИЙ"!! Я отлично помню те "олимпийские игры" в Канаде.... Такая была канадская позоруха всему мировому фигурному катанию!!! Так что, пусть Роднина не переживает по этому поводу. "Против лома нет приема". А там был ЛОМ (от слова "ломать"). ИНТЕРЕСНО, а кто выставил олимпийскую золотую медаль Зайцева на аукцион?
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