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Золотая олимпийская медаль фигуриста Зайцева продана на аукционе почти за $100 тыс.

Золотая олимпийская медаль фигуриста Зайцева продана на аукционе почти за $100 тыс.

Золотая медаль советского фигуриста Александра Зайцева, завоёванная на зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк‑Плэсиде (США), была продана на акционе.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
В Калгари вообще награждали и присуждали места по принципу: &quot;КТО САМЫЙ-САМЫЙ БЕЗДАРНЫЙ и ХУДШИЙ&quot;!!   Я отлично помню те &quot;олимпийские игры&quot; в Канаде.... Такая была канадская позоруха всему мировому  фигурному катанию!!! Так что, пусть Роднина не переживает по этому поводу. &quot;Против лома нет приема&quot;. А там был ЛОМ (от слова &quot;ломать&quot;). ИНТЕРЕСНО, а кто выставил олимпийскую золотую медаль Зайцева на аукцион?
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