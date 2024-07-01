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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В сети показали, как преобразилась графика в Luigi's Mansion 2 HD по сравнению с ориги...

В сети показали, как преобразилась графика в Luigi's Mansion 2 HD по сравнению с ориги...

В сети показали, как преобразилась графика в Luigi's Mansion 2 HD по сравнению с оригинальной игрой 2013 годаНа прошлой неделе на Nintendo Switch состоялся релиз Luigi’s Mansion 2 HD — ремастера оригинальной игры 2013 года для Nintendo 3DS.

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