В сети показали, как преобразилась графика в Luigi's Mansion 2 HD по сравнению с ориги...

В сети показали, как преобразилась графика в Luigi's Mansion 2 HD по сравнению с оригинальной игрой 2013 годаНа прошлой неделе на Nintendo Switch состоялся релиз Luigi’s Mansion 2 HD — ремастера оригинальной игры 2013 года для Nintendo 3DS.
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