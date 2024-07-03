Популизм с запахом серы

Александр Симаков

Всякий раз, когда должностное лицо выходит за рамки своих полномочий и начинает "качать права", играя на публику, это и есть "популизм". Законов о мигрантах, об отсутсвии которых заявил Бастрыкин - вагон и маленькая тележка. Но, как писал ещё Салтыков-Щедрин: Суровость российских законов компенсируется необязатеностью их исполнения. В отличии от Бастрыкина, Генеральный прокурор РФ не стал выступать на публику, а просто издал приказ от 12 апреля 2024 г. № 273 “Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере миграции”. (Кому интресно, ссылка: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408854373/ И Фсё! Законы-то есть, надо только их соблюдать, а компетентным органам следить за их исполнением! Кроме того, пункт 1.5 этого приказа гласит: На федеральном и региональном уровнях в пределах установленной компетенции и в целях повышения эффективности противодействия незаконной миграции, основываясь на результатах анализа криминогенной обстановки, в случае необходимости обеспечить формирование и организацию деятельности межведомственных рабочих групп по предупреждению, пресечению и выявлению преступных посягательств, связанных с нарушением миграционного законодательства, в порядке, установленном приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, Следственного комитета Российской Федерации, Росфинмониторинга, ФСИН России, ФССП России, ФНС России от 31.07.2018 N 465/493дсп/398/ДСП/76дсп/232дсп/11дсп/345/ММВ-8-2/26дсп "Об организации взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов Российской Федерации по вопросам противодействия преступной деятельности в миграционной сфере". В общем, прав Роджерс - некоторым ответственным товарищам делом надо заниматься, а не по экономическим форумам шастать и на публику играть.. Что касается ажиотажа вокруг этой темы, разгоняемого ЦИПСОНТД и прочими спецслужбами из-за рубежа, то , мягко говоря, многим нашим особо впечатлительным гражданам, падким на громкие речи, следует помнить: кастрюлю на голову надеть легко, снять потом трудно. 😀