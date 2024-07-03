Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Популизм с запахом серы

Популизм с запахом серы

Страшно! Пугалъ!Сейчас набегут хейтеры-ипанашки, но когда это меня останавливало?Поехали. Мне как бы недавно 46 лет исполнилось, и за это время я успел пережить развал Советского Союза, два майдана на украине и несколько попыток госпереворота в России (и Белоруссии).

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Комментарии
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Александр Симаков
Вы прочтите ещё раз, автор предложил, и очень существенное!
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7 час.
Александр Симаков
Всякий раз, когда должностное лицо выходит за рамки своих полномочий и начинает &quot;качать права&quot;, играя на публику, это и есть &quot;популизм&quot;.  Законов о мигрантах, об отсутсвии которых заявил Бастрыкин - вагон и маленькая тележка.  Но, как писал ещё Салтыков-Щедрин: Суровость  российских законов компенсируется  необязатеностью их исполнения.  В отличии от Бастрыкина,  Генеральный прокурор РФ не стал выступать на  публику, а просто издал приказ от 12 апреля  2024 г. № 273 “Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере миграции”. (Кому интресно, ссылка:  https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408854373/  И Фсё! Законы-то есть, надо только их соблюдать, а компетентным органам следить за их исполнением!  Кроме того, пункт  1.5 этого приказа гласит:  На федеральном и региональном уровнях в пределах установленной компетенции и в целях повышения эффективности противодействия незаконной миграции, основываясь на результатах анализа криминогенной обстановки, в случае необходимости обеспечить формирование и организацию деятельности межведомственных рабочих групп по предупреждению, пресечению и выявлению преступных посягательств, связанных с нарушением миграционного законодательства, в порядке, установленном приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, Следственного комитета Российской Федерации, Росфинмониторинга, ФСИН России, ФССП России, ФНС России от 31.07.2018 N 465/493дсп/398/ДСП/76дсп/232дсп/11дсп/345/ММВ-8-2/26дсп &quot;Об организации взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов Российской Федерации по вопросам противодействия преступной деятельности в миграционной сфере&quot;.  В общем, прав Роджерс - некоторым ответственным товарищам делом надо заниматься, а не по экономическим форумам шастать и на публику играть..  Что касается ажиотажа вокруг этой темы,  разгоняемого ЦИПСОНТД  и прочими спецслужбами из-за рубежа, то , мягко говоря,  многим нашим особо впечатлительным гражданам, падким на громкие речи,  следует помнить:  кастрюлю на голову надеть легко, снять потом трудно. 😀
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garant
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5 час.
Людмила Фирстова
Тогда идите на другие сайты, а не на наш, мы не рады хамам.
Ответить
3 час.

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