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Как «напоить» глаза. Они ведь тоже хотят «пить»

Что и говорить, сегодня такое время, когда всё вступает в зависимость от цифровых технологий, и компьютер стал чуть ли не главным атрибутом не только для тех, кто работает, но и для учащихся… Ваша работа связана с длительным пребыванием около компьютера? Или же вы азартный игрок в компьютерные игры? А ведь значительная часть населения планеты, даже не имея обязаловки высиживать у компьютера, делает это просто на автомате, всё более и более развивая в себе зависимость.

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