«Точка сопряжения»: оправданны ли надежды Обрана сделать Венгрию мостом между Западом и Востоком

По вполне понятным причинам прошедший 17-18 октября в Пекине третий форум «Один пояс, один путь» вызвал на Западе почти единодушное неприятие: ну а как ещё реагировать на успехи глобальных соперников? Особое внимание было уделено премьер-министру Венгрии Орбану, который снова злостно пошёл поперёк генеральной линии: не просто принял участие в форуме, но ещё и провёл на его полях личные переговоры с Си Цзиньпином и Путиным.