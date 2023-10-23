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«Точка сопряжения»: оправданны ли надежды Обрана сделать Венгрию мостом между Западом и Востоком

«Точка сопряжения»: оправданны ли надежды Обрана сделать Венгрию мостом между Западом и Востоком

По вполне понятным причинам прошедший 17-18 октября в Пекине третий форум «Один пояс, один путь» вызвал на Западе почти единодушное неприятие: ну а как ещё реагировать на успехи глобальных соперников? Особое внимание было уделено премьер-министру Венгрии Орбану, который снова злостно пошёл поперёк генеральной линии: не просто принял участие в форуме, но ещё и провёл на его полях личные переговоры с Си Цзиньпином и Путиным.

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