Ученые создали вещество для борьбы с раком

Исследователи обнаружили, что такие соединения быстро выводятся из крови.Русским ученым из Северо-Кавказского федерального университета удалось разработать малотоксичное вещество с высокой противораковой активностью.
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