Игорь Кобзев предложил открыть в Приангарье производство с использованием золошлаков

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным, на которой доложил об исполнении поручений, выданных после выездного заседания Комитета СФ РФ по Регламенту и парламентской деятельности в Братске.