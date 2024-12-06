Игорь Кобзев предложил открыть в Приангарье производство с использованием золошлаков

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным, на которой доложил об исполнении поручений, выданных после выездного заседания Комитета СФ РФ по Регламенту и парламентской деятельности в Братске.
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