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«Совсем оборзел?» Зеленский решился на ультиматум Западу — Трамп ответил: Украины в НАТО не будет

«Совсем оборзел?» Зеленский решился на ультиматум Западу — Трамп ответил: Украины в НАТО не будет

Автор: Михаил Щипанов У Владимира Зеленского ни дня без очередного скетча. Теперь он фактически предъявил ультиматум американцам и их натовским сателлитам: единственной реальной гарантией безопасности для Украины является полноправное членство страны в НАТО.

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