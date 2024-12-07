«Совсем оборзел?» Зеленский решился на ультиматум Западу — Трамп ответил: Украины в НАТО не будет

Автор: Михаил Щипанов У Владимира Зеленского ни дня без очередного скетча. Теперь он фактически предъявил ультиматум американцам и их натовским сателлитам: единственной реальной гарантией безопасности для Украины является полноправное членство страны в НАТО.
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