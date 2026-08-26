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Крымская газета

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Как крымчане становятся донорами костного мозга и спасают жизни

Как крымчане становятся донорами костного мозга и спасают жизни

Ещё более 700 крымчан вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга. СоУчастие Каждый новый донор – это шанс для пациента с лейкозом, апластической анемией и другими тяжёлыми заболеваниями, при которых требуется пересадка костного мозга.

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