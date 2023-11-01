Украинский комбат Владимир Болехан осужден за обстрел жилого поселка из РСЗО «Град» Елена ВайленкоЛуганский суд вынес приговор комбату Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимиру Болехану относительно обстрела жилого поселка при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Русская армия устроила танковое побоище боевикам ВСУ в Запорожском «треугольнике»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 28 октября 2023 года
- Российские войска зачистили террикон в пригородах Авдеевки и контролируют ключевую железнодорожную магистраль
- Управление ООН по правам человека обвиняет Израиль в военных преступлениях в секторе Газа
Свежие комментарии