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Украинский комбат Владимир Болехан осужден за обстрел жилого поселка из РСЗО «Град»

Украинский комбат Владимир Болехан осужден за обстрел жилого поселка из РСЗО «Град»

Украинский комбат Владимир Болехан осужден за обстрел жилого поселка из РСЗО «Град» Елена ВайленкоЛуганский суд вынес приговор комбату Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимиру Болехану относительно обстрела жилого поселка при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

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