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На State of Play показали первый геймплей Death Stranding 2 от Хидео Кодзимы

На State of Play показали первый геймплей Death Stranding 2 от Хидео Кодзимы

В ночь с 31 января на 1 февраля компания Sony провела презентацию видеоигр State of Play, на которой был показан первый ролик с геймплейными кадрами нового проекта геймдизайнера Хидео Кодзимы Death Stranding 2: On the Beach.

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