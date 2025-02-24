Какой сегодня праздник: 25 февраля – День открытия спирта

День открытия спирта ежегодно отмечается 25 февраля. Это неофициальный праздник медиков и химиков. Вещество, известное как этиловый спирт или этанол, использовалось человечеством еще в VIII тысячелетии до н.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии