В Архангельске проходит фестиваль бокса в память о погибшем бойце СВО

Фестиваль бокса памяти бойца СВО Виктора Булатова проходит в центре «Патриот». В нем принимают участие юные боксеры 7–12 лет из Архангельска, Северодвинска, Няндомы, Плесецка, Вельска и других муниципальных образований.
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