Бывший полковник Вооруженных сил Украины Роман Свитан предупреждает, что возможное увольнение руководителя ГУР Кирилла Буданова* может привести к серьезным последствиям для Киева, включая потерю контроля над Донбассом.
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