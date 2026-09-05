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Татар-информ

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Альбир Крганов: «Запад активно насаждает идеологию русофобии, исламофобии»

Альбир Крганов: «Запад активно насаждает идеологию русофобии, исламофобии»

Страны Запада пытаются навязать России чуждые духовно-нравственные ориентиры и насаждают исламофобию, заявил председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов на II Международном религиозном саммите в Санкт-Петербурге.

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