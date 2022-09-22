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9 актрис, у которых нет таланта – только внешность

9 актрис, у которых нет таланта – только внешность

Их актерская игра посредственная, но это не помешало стать им знаменитыми и высокооплачиваемыми. Что важнее для актрисы – талант или внешность? Наверняка, после этого вопроса образуется три лагеря.

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