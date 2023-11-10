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Прилучного обязали заплатить 26,5 тыс. за выселение из квартиры Муцениеце

Прилучного обязали заплатить 26,5 тыс. за выселение из квартиры Муцениеце

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Суд взыскал с актера Павла Прилучного 26,5 тысячи рублей в качестве судебных издержек за выселение из квартиры его бывшей жены актрисы Агаты Муцениеце, сообщила РЕН ТВ пресс-секретарь Головинского районного суда Москвы.

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