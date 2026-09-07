Собянин: За четыре года проект «Сделано в Москве» объединил тысячи компаний

Мэр Москвы Сергей Собянин в публикации в своем канале на отечественной платформе MAX рассказал, что поддержка локального бизнеса является одним из приоритетов Народной программы «Единой России», и проекту «Сделано в Москве», который решает соответствующую задачу, исполнилось четыре года.