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Собянин: За четыре года проект «Сделано в Москве» объединил тысячи компаний

Собянин: За четыре года проект «Сделано в Москве» объединил тысячи компаний

Мэр Москвы Сергей Собянин в публикации в своем канале на отечественной платформе MAX рассказал, что поддержка локального бизнеса является одним из приоритетов Народной программы «Единой России», и проекту «Сделано в Москве», который решает соответствующую задачу, исполнилось четыре года.

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