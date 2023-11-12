Гастроли Хора Валаамского монастыря пройдут в Бобруйске.

В рамках гастрольного тура Хор выступит на сцене театра драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича 1 декабря с программой ´Свет Валаама´ c лучшими произведениями из репертуара и некоторыми песнями новой программы ´Лермонтов´.
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