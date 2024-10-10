Стало известно о готовности Украины к прекращению огня по нынешней линии фронта

Вот когда Одесса будет российской, тогда и поговорить можно

Виктор Фоменко

Говорить можно будет не тогда когда российской станет Одесса, а когда российская армия будет в Киеве. И что значит говорить? Не говорить, а подписывать акт о полной и безоговорочной капитуляции Украины с выдачей России всех украинских военных преступников: Зелинского, Турчинова, Порошенко, Залужного, Сырского, Ермака, участников АТО, и прочей нацистско-бандеровской нечисти.