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Стало известно о готовности Украины к прекращению огня по нынешней линии фронта

Стало известно о готовности Украины к прекращению огня по нынешней линии фронта

Украина готова прекратить огонь по нынешней линии фронта без признания новых границ, получив гарантии западных стран.

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Комментарии
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Андрей
Вот когда Одесса будет российской, тогда и поговорить можно
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17 час.
ШКИПЕР
Кокаиновый торчок хочет передышки, чтобы собрать силы для очередного контрнаступа.
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17 час.
Виктор Фоменко
Говорить можно будет не тогда когда российской станет Одесса, а когда  российская армия будет в Киеве. И что значит говорить? Не говорить, а подписывать акт о полной и безоговорочной капитуляции Украины с выдачей России всех украинских военных преступников: Зелинского, Турчинова, Порошенко, Залужного, Сырского, Ермака, участников АТО, и прочей нацистско-бандеровской нечисти.
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15 час.

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