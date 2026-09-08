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ВЕСТИ КРЫМ

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Две служебные немецкие овчарки ищут новый дом

Две служебные немецкие овчарки ищут новый дом

Центр кинологической службы МВД по Крыму готов передать на безвозмездной основе в добрые и ответственные руки двух собак, завершивших службу по возрасту, сообщили в МВД РК.

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