Маска возмутило решение Facebook* ограничить распространение интервью Путина

РИАМО - 12 фев. Американский предприниматель, владелец соцсети X Илон Маск возмутился решением Facebook* ограничить распространение интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, сообщает «Лента.
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