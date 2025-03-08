Военный ВС РФ Бурят рассказал, что пользуется бурятским при штурме позиций ВСУ

Военный группировки войск «Восток» Вооруженных сил России с позывным Бурят рассказал, что пользуется бурятским языком во время штурма укрепленных позиций украинских формирований в районе Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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