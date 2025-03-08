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Военный ВС РФ Бурят рассказал, что пользуется бурятским при штурме позиций ВСУ

Военный ВС РФ Бурят рассказал, что пользуется бурятским при штурме позиций ВСУ

Военный группировки войск «Восток» Вооруженных сил России с позывным Бурят рассказал, что пользуется бурятским языком во время штурма укрепленных позиций украинских формирований в районе Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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