ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в 8-м туре РПЛ

фото: официальный портал фк "Рубин" Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и казанским «Рубином» завершился вничью – 1:1.
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