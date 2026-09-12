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Татар-информ

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ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в 8-м туре РПЛ

ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в 8-м туре РПЛ

фото: официальный портал фк "Рубин" Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и казанским «Рубином» завершился вничью – 1:1.

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