Школьный туризм получит 600 млн рублей на развитие «Патриотического кольца России»

В 2024 году на развитие федерального туристического проекта "Патриотическое кольцо России" будет выделено 600 млн рублей В 2024 году на развитие федерального туристического проекта «Патриотическое кольцо России» будет выделено 600 млн рублей Средства будут направлены на организацию поездок школьников в города-герои и города, связанные с победой в Великой Отечественной войне.
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