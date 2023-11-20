Школьный туризм получит 600 млн рублей на развитие «Патриотического кольца России»

В 2024 году на развитие федерального туристического проекта "Патриотическое кольцо России" будет выделено 600 млн рублей В 2024 году на развитие федерального туристического проекта «Патриотическое кольцо России» будет выделено 600 млн рублей Средства будут направлены на организацию поездок школьников в города-герои и города, связанные с победой в Великой Отечественной войне.