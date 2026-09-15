Двое пенсионеров погибли при спасении туристки на пляже санатория в Керчи

"112" На побережье керченского санатория двое пенсионеров погибли во время спасения туристки в штормовом море, и теперь их семьям приходится отстаивать доброе имя отважных родственников.
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