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Куик – 20-й вратарь в истории НХЛ с 60+ матчами на ноль за карьеру. Он отразил все 32 броска в игре с «Питтсбургом»

38-летний голкипер «Рейнджерс» отразил все 32 броска в игре регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (1:0).

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