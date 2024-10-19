Влияние музыки на восстановление после операции: результаты клинического исследования

На клиническом конгрессе Американского колледжа хирургов (ACS) 2024 года в Сан-Франциско, Калифорния, были представлены результаты исследования, демонстрирующего положительное влияние прослушивания музыки на процесс восстановления пациентов после операции.
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