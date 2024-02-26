Черчесов о Дзюбе: «Высококлассный игрок. Уверен, он еще не раз порадует болельщиков своей игрой» 

«Во-первых, надо отметить, что Артем – это высококлассный игрок. Не знаю, сколько он забьет, насколько я знаю, он пропускал один сбор из-за травмы, но я уверен, что Дзюба обязательно еще не раз порадует всех болельщиков своей игрой.