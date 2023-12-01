В Армении комментируют отказ таможни РФ пропускать через границу грузовики с армянской продукцией Пограничные службы РФ не пропускают на территорию нашей страны грузы, следующие из Армении.
После отказа Армении посидеть на заседании ОДКБ армянские продукты сразу стали портиться
Комментарии
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Евгения Баринова
А вы как думали?С соседями нужно жить дружно! Только вот Пашинян по горло связан с США с самого появления на политической арене в Армении путём переворота.Пока он у власти, Армения будет страдать.
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2 час.
Ренат
Считаю, правильно сделали! Пусть сначала определятся, с нами они или нет... На два стула не сядешь.
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1 час.
Сергей Кочегаров
Первыми портится начали не продукты, первыми портиться стали армяне, а уж потом Роспотребнадзор обратил внимание...
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1 час.
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