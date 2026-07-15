Акции «Газпрома» упали ниже 90 рублей впервые с 2008 года

Акции «Газпрома» обновили минимум с 2008 года, опустившись ниже 90 рублей. Аналитики связывают это с общим давлением на котировки российских нефтегазовых компаний из-за падения цен на нефть, крепкого рубля, высоких процентных ставок.
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