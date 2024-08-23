Жительница Санкт-Петербурга «наварила» почти два миллиона на перилах в Ахтубинске

Вынесен приговор по статье о мошенничестве в отношении 51-летней жительницы Санкт-Петербурга. Будучи гендиректором строительной компании, в 2021 году она заключила контракт с МО «Город Ахтубинск» на установку пешеходных ограждений.
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