Дата проведения Summer Game Fest 2024, хоррор-DLC для RimWorld, увольнение главы Starbreeze… Анон...

Дата проведения Summer Game Fest 2024, хоррор-DLC для RimWorld, увольнение главы Starbreeze…Анонсирован Summer Game Fest 2024, успехи Capcom, главу Starbreeze уволили после провала Payday 3, новый сезон в Battlefield 2042, контент для Prince of Persia: The Lost Crown, в какой стране больше всего тратят на мобильные игры, апдейт для PS5, в DOOM Eternal могут добавить поддержку модов, мод с фиксированной камерой для ремейка Resident Evil 2, кооператив для Sea of Stars, D источник.