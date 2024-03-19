Стали известны подробности состояния Василия Уткина незадолго до смерти

Врачи дважды пытались реанимировать спортивного комментатора и журналиста Василия Уткина. Как сообщает издание, после того, как Уткина доставили в больницу, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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