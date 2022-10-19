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Свежие комментарии
ЛЛ
лина любимцева
Держитесь там, дорогие ребята!!! Молюсь за вас постоянно!! ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!!
Четыре атаки ВСУ ...
ЛЛ
лина любимцева
И кто же это будет ремонтировать этот СП?... Чтобы ремонтировать его нужно ОСМОТРЕТЬ! А Россию к осмотру, сказали, Н...
Датский инженер н...
ЛЛ
лина любимцева
Бандэрье хорошо пристроилось Приперлось на все готовенькое, а теперь тех, кто все отстраивал и благоустраивал, начал...
Воздушная тревога...
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