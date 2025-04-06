Украинские волонтеры из благотворительной организации NAFO 69th Sniffing Brigade собирают пожертвования с европейцев, предлагая им поездки по зоне боевых действий и покупку шевронов с иностранной символикой .
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