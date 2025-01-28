Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 840 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Васильев
    Это государственная политика Кремля. Интересы россиян здесь учитываются лишь постольку, поскольку не затрагивают "инт...Самый лакомый кус...
  • Василий Васильев
    Надо смотреть на все спокойно, понимая, что Китай, как завзятая торговка будет торговаться до конца. Это восточный ме...Китай надавил на ...
  • Василий Васильев
    Во всей этой истории непонятна позиция нашего Президента. Непонятна его толерантность и терпимость к хохлам. Речь не ...После освобождени...

Такер Карлсон: Байден пытался устранить Путина, доказательства не представлены

Такер Карлсон: Байден пытался устранить Путина, доказательства не представлены

Журналист Такер Карлсон в интервью заявил о попытках администрации Джо Байдена устранить Владимира Путина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
А зачем какие то доказательства? В них нет ни какой необходимости. Лучшим доказательством является то, что об этом сказал мистер Карлсон и то, что он это не сам придумал, а от кого то услышал. Этот кто-то, от кого мистер Карлсон услышал, что администрация Жоры Бидона хотела грохнуть нашего Президента, явно не из РФ и не из Белоруссии. Значит что? Значит это АКСИОМА, то есть ИСТИНА НЕ ТРЕБУЮЩАЯ ДОКАЗАЬЕЛЬСТВА!!! Значит Россия-матушка имеет полное право направить &quot;запрос&quot; по данному поводу в США в виде &quot;Тополей-М&quot;, &quot;Воевод&quot; и далее по списку.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх