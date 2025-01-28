Такер Карлсон: Байден пытался устранить Путина, доказательства не представлены

АндрейБорков

А зачем какие то доказательства? В них нет ни какой необходимости. Лучшим доказательством является то, что об этом сказал мистер Карлсон и то, что он это не сам придумал, а от кого то услышал. Этот кто-то, от кого мистер Карлсон услышал, что администрация Жоры Бидона хотела грохнуть нашего Президента, явно не из РФ и не из Белоруссии. Значит что? Значит это АКСИОМА, то есть ИСТИНА НЕ ТРЕБУЮЩАЯ ДОКАЗАЬЕЛЬСТВА!!! Значит Россия-матушка имеет полное право направить "запрос" по данному поводу в США в виде "Тополей-М", "Воевод" и далее по списку.