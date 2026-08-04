Крымчанин печатал дроны на 3D-принтерах по заданию СБУ

ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ Житель Красноперекопска собрал на 3D-принтере 22 беспилотника и передавал сведения о дислокации российских войск и критической инфраструктуре полуострова по заданию Службы безопасности Украины.
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