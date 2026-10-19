Нелли Борисюк из Шаблыкинского района Орловской области выразила возмущение в соцсетях: по её словам, областные власти практически не отреагировали на победу её семьи во Всероссийском конкурсе «Семья года — 2026» в номинации «Многодетная семья».
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