Патрушев и Артюхов обсудили восстановление популяций сиговых рыб в Оби

Вице-премьер Дмитрий Патрушев встретился с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, чтобы обсудить восстановление популяций сиговых рыб в Оби и доработку законодательства об обороте сельскохозяйственных земель.
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