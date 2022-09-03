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Аналитик Тростьянский посоветовал российским гражданам не ввозить в больших объемах наличную валюту из-за границы

Аналитик Тростьянский посоветовал российским гражданам не ввозить в больших объемах наличную валюту из-за границы

В связи с введением ограничений на операции с иностранной валютой у российских граждан может возникнуть соблазн провезти деньги в страну из-за рубежа для создания валютной "подушки безопасности".

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