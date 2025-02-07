Ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые возобновила свою работу

Ледовая переправа между Зеленодольском и Нижними Вязовыми через реку Волгу возобновила работу 7 февраля с 6:00 и теперь функционирует круглосуточно, однако с ограничением на вес автотранспорта до 2,5 тонн.
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