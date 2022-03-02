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«Восточный Порт» поделился совместным с таможней опытом интеграции электронных систем

«Восточный Порт» поделился совместным с таможней опытом интеграции электронных систем

Об этом в ходе заседания Рабочей группы международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам, посвящённого развитию информационных технологий, сообщила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

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